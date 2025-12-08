¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

Este lunes 8 de diciembre se conmemora la festividad católica de la Inmaculada Concepción, que celebra el nacimiento de la Virgen María sin haber pasado por el pecado original.

Tras este feriado, para la celebración del próximo fin de semana largo en nuestro país habrá que esperar hasta el próximo año.

En concretó, ocurrirá en otra festividad religiosa: la Semana Santa .

Así, el próximo viernes 3 de abril y sábado 4 de abril de 2026 serán feriados por la conmemoración del Viernes Santo y el Sábado Santo, que recuerdan la muerte y posterior resurrección de Jesús.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

A pesar de esto, durante este mes de diciembre todavía restan dos feriados en el calendario nacional.

Primeramente, el domingo 14 de diciembre será feriado por la segunda vuelta presidencial, mientras que el próximo jueves 25 de diciembre se celebrará la Navidad y la natividad de Jesús.