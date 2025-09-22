Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas. Foto referencial de archivo

Terminan las Fiestas Patrias y avanza el segundo semestre del año, por lo que cabe preguntarse por cuándo serán las próximas vacaciones para las escolares.

Se trata del periodo principal de descanso para los estudiantes del país que cursan enseñanza básica o media.

Las fechas ya se encuentran determinadas en el calendario escolar del Ministerio de Educación (Mineduc) y permiten a las familias programar sus próximas actividades, como viajes en el contexto de las vacaciones de verano.

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región. Foto referencial Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Cuándo son las vacaciones de verano de los escolares

La salida de vacaciones de verano para los escolares considera dos fechas, según el tipo de establecimiento.

Para la mayoría de regiones el último día de clases será el 5 de diciembre , para jornada escolar completa , o el 19 de diciembre sin esta modalidad .

Por su parte, las regiones de Aysén y Magallanes consideran el término de clases el 12 de diciembre para establecimientos con jornada escolar completa o el 26 de diciembre sin la misma.

El calendario escolar completo por región, con las próximas fechas determinadas para los establecimientos, se puede revisar en este enlace.