    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Ambos eventos protagonizan el inicio del calendario astronómico del año y se podrán apreciar este fin de semana.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas. Foto referencial de archivo

    Comienza el nuevo año y también se da inicio el calendario astronómico de 2026, que cuenta con importantes eventos que se podrán apreciar en los primeros días de enero.

    El fenómeno principal corresponde a la Superluna, que es el momento en que el satélite se encuentra más cercano a la Tierra, en una fase llamada perigeo.

    Cuándo ver la Superluna de enero

    La Superluna de enero es este sábado 3 de enero y se podrá ver en su punto máximo alrededor de las 22:00 horas, según informa el Ministerio de Ciencia.

    Según indica el sitio especializado Star Walk, la luna se podrá apreciar un 6% más grande y un 13% más grande en comparación a una luna llena promedio.

    Si bien el satélite será visible a simple vista, para observar más detalles se sugiere utilizar binoculares.

    La luna llena de enero también suele recibir el nombre de Luna del Lobo por parte de las tradiciones de los nativos de americanos, quienes la denominaron de esa forma por ser el momento en que se escuchaban los aullidos con mayor frecuencia en las noches invernales del hemisferio norte.

    En paralelo, el mismo fin de semana tiene lugar la lluvia de estrellas Cuadrántidas, que igualmente el 3 de enero alcanzará su punto máximo.

    Sin embargo, el brillo de la Superluna dificultará la observación de los meteoros, por lo que se recomienda apreciar ambos eventos desde un sitio alejado de la contaminación lumínica.

