Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta. Foto referencial

En los próximos días se desarrollará el último debate presidencial entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el abanderado del Partido Republicado José Antonio Kast, antes del balotaje.

El próximo cara a cara de los candidatos será en el diálogo organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que se realizará desde los estudios de Televisión Nacional de Chile.

Cabe recordar que la segunda vuelta será el domingo 14 de diciembre, en una instancia con voto obligatorio.

Cuándo es el último debate presidencial

El debate presidencial de Anatel está programado para el próximo martes 9 de diciembre , desde las 21:00 horas .

El evento tendrá transmisión en todos los canales asociados, por lo que se podrá sintonizar desde TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red y TV+, además de sus plataformas digitales.