Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming. Foto referencial de archivo chelseafc.com

Este miércoles continúan los cruces por la Carabao Cup, donde Chelsea recibe a Arsenal por su duelo de semifinal de ida.

Los equipos buscan un lugar en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, donde los locales llegan tras el exitoso debut de su nuevo técnico, Liam Rosenior.

Por su parte, los Gunners se presentan a este desafío en un buen momento, al mantenerse como líderes de la Premier League.

Cuándo juega Chelsea vs. Arsenal

El partido de Chelsea contra Arsenal es este miércoles, 14 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los equipos se miden en el estadio Stamford Bridge de Inglaterra.

Dónde ver a Chelsea vs. Arsenal

El partido de Chelsea contra Arsenal se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Carabao Cup se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.