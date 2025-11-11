Dónde y a qué hora ver a Irlanda vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Irlanda vs. Paraguay por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo apf.org.py

Irlanda se mide con Paraguay durante este martes, continuando con la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17.

Ambas selecciones llegan con buenos ánimos a la jornada, donde los europeos destacan con dos victorias consecutivas por el Grupo J, mientras que el cuadro latinoamericano solo necesita un punto para avanzar.

Cuándo juega Irlanda vs. Paraguay

El partido de Irlanda contra Paraguay por el Mundial Sub 17 es este martes, 11 de noviembre, a las 10:30 horas.

Dónde ver a Irlanda vs. Paraguay

El partido de Irlanda contra Paraguay se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.