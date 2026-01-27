Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

La dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este martes alerta temprana preventiva regional en la Región Metropolitana, ante la amenaza de incendios forestales asociada a altas temperaturas y condiciones favorables para la propagación del fuego.

La medida se basa en el análisis técnico entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), debido a que desde este miércoles 28 de enero se esperan temperaturas elevadas en la región, junto a variables meteorológicas que incrementan el riesgo de ocurrencia y rápida expansión de incendios, especialmente en zonas con abundante vegetación seca.

Frente a este escenario, la resolución fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago y se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

29/12/2025 - OLA DE CALOR EN SANTIAGO. - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Refuerzo preventivo

Desde Senapred explicaron que la alerta temprana preventiva no implica una emergencia activa, sino que corresponde a un estado de reforzamiento de la vigilancia, que permite intensificar el monitoreo riguroso de los factores de riesgo y las vulnerabilidades del territorio.

Esto incluye la coordinación y activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de actuar oportunamente ante cualquier evento que pueda poner en peligro a la población, sus bienes o el entorno natural.

La medida busca anticiparse a escenarios complejos, considerando la experiencia de temporadas anteriores, donde olas de calor prolongadas y condiciones secas han favorecido incendios de gran magnitud en la zona central del país.

Recomendaciones a la ciudadanía

En este contexto, Senapred hizo un llamado a la población a extremar las medidas de autocuidado y prevención, especialmente en sectores rurales y de interfaz urbano-forestal.

Entre las principales recomendaciones, se solicitó mantener despejados los alrededores de viviendas, eliminando vegetación seca y desechos que puedan arder. También, se pidió evitar fumar o manipular elementos inflamables en áreas con presencia de pastizales o matorrales. Tampoco encender fogatas ni utilizar fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación.

Asimismo, las autoridades recordaron que ante la presencia de humo o fuego en zonas de vegetación, se debe avisar de inmediato a los organismos de emergencia: Conaf (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).