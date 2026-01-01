SUSCRÍBETE POR $1100
    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Personal de Conaf, Senapred y Bomberos se han desplegado en la zona para atender la emergencia.

    Por 
    Sebastián Yeza

    La Delegación Presidencial Regional de O’Higgins declaró alerta roja para la comuna de Machalí producto de un incendio forestal que es combatido durante la tarde de este jueves.

    El organismo precisó que la medida se dio debido a la evolución del siniestro denominado “San Joaquín 2” que representa una amenaza inminente a 30 viviendas de la zona.

    Por la emergencia se requirió del despliegue de efectivos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y Bomberos.

    De igual manera, el Senapred confirmó la declaración de una alerta roja para la comuna de Rancagua. En tanto, el siniestro ha afectado al menos 0,5 hectáreas.

    De acuerdo a lo indicado por Conaf a La Tercera, el incendio forestal se localiza en el límite de las comunas de Machalí y Rancagua.

    El director regional de Conaf, Oscar Galdames, manifestó que el siniestro “ya se encuentran casi todos sus sectores contenidos” y que fue un incendio de rápida propagación.

    Cabe señalar que para la Región de O’Higgins se mantiene vigente una alerta roja por calor extremo.

    “Durante el día de hoy hemos estado trabajando con otros cuatro incendios acá en la Región de O’Higgins, así que reiterar el fuerte llamado a la prevención de los incendios forestales (...) a esta hora tenemos altas temperaturas todavía en la región, han sido días de bastantes complicaciones dadas las altas temperaturas”, añadió el director regional de Conaf.

