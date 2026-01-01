“San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

La Delegación Presidencial Regional de O’Higgins declaró alerta roja para la comuna de Machalí producto de un incendio forestal que es combatido durante la tarde de este jueves.

El organismo precisó que la medida se dio debido a la evolución del siniestro denominado “San Joaquín 2” que representa una amenaza inminente a 30 viviendas de la zona.

Por la emergencia se requirió del despliegue de efectivos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y Bomberos.

🚨 ALERTA ROJA en Machalí

Se declara Alerta Roja por incendio forestal "San Joaquín".

🔥 Estado: En combate.

🏠 Riesgo: Amenaza inminente a 30 viviendas.

De igual manera, el Senapred confirmó la declaración de una alerta roja para la comuna de Rancagua. En tanto, el siniestro ha afectado al menos 0,5 hectáreas.

De acuerdo a lo indicado por Conaf a La Tercera, el incendio forestal se localiza en el límite de las comunas de Machalí y Rancagua.

El director regional de Conaf, Oscar Galdames, manifestó que el siniestro “ya se encuentran casi todos sus sectores contenidos” y que fue un incendio de rápida propagación.

Cabe señalar que para la Región de O’Higgins se mantiene vigente una alerta roja por calor extremo .