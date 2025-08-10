SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Sernageomin también considera que existe una alta probabilidad de que se desarrollen remociones de masa hacia los sectores precordilleranos y cordilleranos.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo alerta temprana preventiva para la Región de Los Ríos por el desarrollo de “precipitaciones de normales a moderadas” para este lunes.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que para la jornada se esperan entre 50 y 70 mm de precipitaciones para los sectores precordilleranos de la región. Mientras tanto, hacia la cordillera se pronostican entre 40 y 60 mm.

Por otro lado, también se consideró la evaluación realizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que evalúo la posibilidad de desarrollo de remociones de masa por ese evento.

En detalle, el Sernageomin señaló que las precipitaciones del lunes podrían haber una alta probabilidad de flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas hacia la precordillera y la cordillera. Hacia el litoral y la cordillera de la costa el peligro sería moderado, mientras que hacía el valle longitudinal el riesgo sería bajo.

Por lo anterior, la institución dependiente del Ministerio del Interior decretó alerta temprana preventiva para la región.

“La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, explicaron desde Senapred.

Esta alerta se suma a la declarada para las regiones de La Araucanía y Los Lagos, que también enfrentarán este lunes el desarrollo de precipitaciones.

Más sobre:SenapredPrecipitacionesAlerta temprana preventivaLluviaRegión de Los Ríos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reapertura parcial de mina El Teniente: Codelco reporta que 2.480 mineros ya volvieron a sus funciones

Ocho muertos y dos heridos tras ataque armado a las afueras de una discoteca en Ecuador

Pescador queda en prisión preventiva por homicidio frustrado en contra de carabinero e incendio en San Javier

Papa León XIV realiza llamado para que la humanidad pida por la paz mundial

Tras suspensión de exportaciones de equipo militar a Israel, Merz enfatiza que “seguimos firmes al lado de este país”

En operativo por drogas: PDI encuentra arma robada de la policía argentina

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

4.
Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

5.
Piñera en jaque: El relato no contado de su segunda administración

Piñera en jaque: El relato no contado de su segunda administración

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Reapertura parcial de mina El Teniente: Codelco reporta que 2.480 mineros ya volvieron a sus funciones
Chile

Reapertura parcial de mina El Teniente: Codelco reporta que 2.480 mineros ya volvieron a sus funciones

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Pescador queda en prisión preventiva por homicidio frustrado en contra de carabinero e incendio en San Javier

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Héroes

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

No hay cómo bajar a Coquimbo: el líder del campeonato gana en El Salvador y reafirma una campaña histórica
El Deportivo

No hay cómo bajar a Coquimbo: el líder del campeonato gana en El Salvador y reafirma una campaña histórica

La furia de Arturo Vidal con el arbitraje tras la agónica igualdad de Everton ante Colo Colo: “Pónganse los pantalones”

La autocrítica de Vicente Pizarro luego de que Colo Colo dejara escapar el triunfo: “Se nos va por errores nuestros”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

Ocho muertos y dos heridos tras ataque armado a las afueras de una discoteca en Ecuador
Mundo

Ocho muertos y dos heridos tras ataque armado a las afueras de una discoteca en Ecuador

Papa León XIV realiza llamado para que la humanidad pida por la paz mundial

Tras suspensión de exportaciones de equipo militar a Israel, Merz enfatiza que “seguimos firmes al lado de este país”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?