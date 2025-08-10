Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo alerta temprana preventiva para la Región de Los Ríos por el desarrollo de “ precipitaciones de normales a moderadas ” para este lunes.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que para la jornada se esperan entre 50 y 70 mm de precipitaciones para los sectores precordilleranos de la región. Mientras tanto, hacia la cordillera se pronostican entre 40 y 60 mm.

Por otro lado, también se consideró la evaluación realizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que evalúo la posibilidad de desarrollo de remociones de masa por ese evento.

En detalle, el Sernageomin señaló que las precipitaciones del lunes podrían haber una alta probabilidad de flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas hacia la precordillera y la cordillera. Hacia el litoral y la cordillera de la costa el peligro sería moderado, mientras que hacía el valle longitudinal el riesgo sería bajo.

Por lo anterior, la institución dependiente del Ministerio del Interior decretó alerta temprana preventiva para la región.

“La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, explicaron desde Senapred.

Esta alerta se suma a la declarada para las regiones de La Araucanía y Los Lagos, que también enfrentarán este lunes el desarrollo de precipitaciones.