Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Esta tarde, a las 16.47 horas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de La Estrella, en la Región de O’Higgins.

El incendio, denominado como “Parcelación El Boldal 2″, se encuentra hasta el momento en combate, informó el organismo a través de su página web.

Asimismo, la entidad señaló que el siniestro amenaza sectores poblados.

Por otro lado, Conaf señaló que se han dispuesto para su combate una compañía de Bomberos, tres brigadas Peumo y un técnico de Conaf, un puesto de mando, un helicóptero y dos camiones aljibes.

Por último, indicaron que bajo la declaración de alerta roja, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.