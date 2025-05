Dónde poner atención: las claves de hoy, martes 6 de mayo de 2025

1. Boric recibe documento de Comisión para la Paz

A las 7.30 de esta mañana el Presidente Boric encabezará la ceremonia donde recibirá el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento con propuestas para superar el conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

Tras dos años de deliberaciones, el trabajo del grupo no estuvo libre de controversias y no son pocos los que le ven poco futuro dada la falta de unanimidad en las conclusiones finales y el rechazo de partidos de oposición como el Partido Republicano.

De hecho, si bien se convocó a toda la oposición a participar de evento de hoy, varios en Chile Vamos se han excusado de asistir.

2. Qué hacer con la relación Tohá Marcel

Luego de que el fin de semana la abanderada presidencial del PPD, Carolina Tohá, diera a conocer su relación sentimental con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, las repercusiones continuaron y no faltaron voces desde la oposición que pidieron su salida del gobierno ante posibles conflictos de interés.

En este escenario, aunque en La Moneda blindaron al jefe de las finanzas públicas, se reconoció que de ahora en adelante Marcel deberá tener mayor cautela al referirse a la contienda electoral de cara a primarias de junio y las presidenciales de noviembre.

Sobre el asunto, el propio secretario de Estado dijo: “Cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos, he tratado de referirme al tema de fondo más que al tema de un candidato en particular. Seré muy cuidadoso en ese sentido en todo lo que viene”.

Y agregó: “La última vez que me referí a una declaración de Evelyn Matthei, cité a una clasificadora de riesgo. La verdad es que uno trata de apoyarse en elementos que son visibles. Por supuesto que habrá que redoblar los esfuerzos para evitar cualquier suspicacia futura”.

3. Orsini en la Comisión de Ética

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados tiene en tabla hoy abordar la denuncia contra la parlamentaria Maite Orsini (FA) por las supuestas presiones efectuadas al expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, luego de que su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia, fuera detenido en un procedimiento policial en 2023.

Cabe recordar que el abogado reveló que Orsini se contactó con él para exigirle disculpas por las críticas que realizó cuando se supo que ella había llamado a la general de Carabineros, Karina Soza, a propósito de un control de identidad que se hizo a Valdivia.

Según Leturia, la diputada le habría dicho entonces: “tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente, porque si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti”.