Dónde poner atención: las claves de hoy, miércoles 9 de abril de 2025

1. Guerra comercial, un cuento de nunca acabar

Un nuevo episodio de la guerra arancelaria provocada por Donald Trump se vivirá esta jornada. Según lo informado por el presidente estadounidense, su país comenzará a aplicar hoy una tasa de 104% sobre las importaciones provenientes de China.

Cabe recordar que este nuevo aumento en el impuesto al comercio exterior decretado por Estados Unidos surgió luego de que el gigante asiático anunciara el fin de semana un arancel de 34% a los envíos del país norteamericano en represalia por las medidas de Trump.

El escenario está generando tal incertidumbre y un desplome de los mercados que ha comenzado a crecer el rechazo de multimillonarios de Estados Unidos contra su mandatario, e incluso lo han acusado de provocar una “guerra nuclear económica”.

2. Se complica la meta del Banco Central

El INE informó que IPC del tercer mes del año fue de 0,5%, con lo que la inflación a doce meses llegó a 4,9% y acumula en 2025 un 2%, más de la mitad del 3,8% esperado por el Banco Central para todo el presente año y dos tercios de su meta inflacionaria de 3%.

Según distintos economistas consultados por Pulso, otra de las consecuencias de la mayor presión sobre los precios es que no habría espacio, al menos en el corto plazo, para que el Central realice un nuevo recorte en la tasa de interés.

“Los riesgos hacia adelante han cambiado. Por un lado, el canal del tipo de cambio cobra mayor relevancia, dado que una depreciación de la moneda por la mayor tensión comercial y geopolítica puede trasladarse a precios, afectando especialmente a los bienes transables, que representan cerca del 80% de la canasta del IPC”, comentó Carolina Molinare, del OCEC-UDP.

3. PPD vuelve a La Moneda

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Por poco más de un mes, tras la renuncia de Carolina Tohá como ministra del Interior, el PPD ha estado excluido de uno de los principales espacios de toma de decisiones del gobierno: el comité político de La Moneda.

Ese efecto no deseado por el partido, a raíz de la candidatura presidencial de Tohá, se resolvió ayer, luego de que el Presidente Boric les comunicara que la cartera de Defensa, encabezada por la ministra Adriana Delpiano (PPD), se sumará a la instancia resolutiva del Ejecutivo.

“Si la pregunta es si nos da lo mismo ser parte del comité político o no, no, naturalmente que no nos da lo mismo. El Presidente sabe que para nosotros no es algo indiferente ser parte del ámbito más estratégico de su gobierno”, había advertido el timonel del PPD, Jaime Quintana, días después de que Tohá dejara La Moneda.