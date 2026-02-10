Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. Foto referencial de archivo

Las raquetas nacionales no descansan y, luego de un paso favorable en las Qualifiers de la Copa Davis ante Serbia, Alejandro Tabilo (71°) y Tomás Barrios (114°) vuelven a la acción por el ATP 250 de Buenos Aires.

Ambos deportistas tienen programado su debut para este martes, el que tuvo cambios de último minuto, puesto que el chillanejo protagonizaría un duelo entre chilenos contra Cristian Garin, el que fue cancelado tras su baja del campeonato por motivos personales.

Con todo, la programación definitiva de este 10 de febrero comenzará con Tomás Barrios, que se enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild (197°) a las 13:00 horas.

Por su parte, Alejandro Tabilo tendrá un duelo contra el argentino Facundo Díaz Acosta (285°) en el segundo turno de la cancha central, es decir, no antes de las 14:30 horas de Chile.

Dónde ver el ATP de Buenos Aires

La primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires se transmite en el apartado deportivo de la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium .