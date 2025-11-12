Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

Dónde ver el estreno de La Ola en streaming. Foto de archivo

Recientemente se anunció el arribo al streaming de La Ola, película del director Sebastián Lelio, ganador del Oscar por Una Mujer Fantástica (2017).

Un drama musical que fue producido por Fábula, en co-producción con Participant y Fremantle, a partir del guion escrito por el realizador junto a Manuela Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas.

La Ola se inspira en las movilizaciones feministas ocurridas en las universidades chilenas durante 2018 y tiene como protagonista a Julia, interpretada por la actriz Daniela López, una estudiante de segundo año de la carrera de Música, quien ve como su facultad estalla en denuncias de acoso y abuso.

En ese contexto, la propia universitaria comienza a tener dudas sobre un encuentro íntimo con un amigo y también ayudante de un ramo, pasando a ser parte del movimiento en medio de un testimonio íntimo y complejo.

La cinta comenzará a estar disponible de forma online tras tener su estreno mundial en mayo de este año en el marco del Festival de Cine de Cannes y posteriormente exhibirse en las salas chilenas durante agosto.

Dónde ver La Ola en streaming