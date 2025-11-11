¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se realiza el próximo proceso de elecciones en el país, correspondiente a las presidenciales y parlamentarias 2025.

La jornada está programada para el domingo, 16 de noviembre, y cuenta con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos habilitados para sufragar.

¿Dónde voto en las elecciones presidenciales?

Para conocer dónde toca votar este domingo se deben revisar los datos electorales en la página consulta.servel.cl, que requiere ingresar el RUN.

La plataforma indica el local de votación, junto a su dirección, además de la mesa asignada.

El sitio también informa si la persona se encuentra habilitada para sufragar y el distrito al que pertenece.

En paralelo, por esta vía se confirma si corresponde presentarse como vocal de mesa, función que es obligatoria para las personas llamadas en la actual nómina.

Junto con lo anterior, el sitio facilita una versión digital de lo que será la papeleta a recibir durante este domingo, teniendo en cuenta la elección de presidente, además del facsímil de parlamentarios para las comunas que lo requieren.

Otra manera de consultar la información al Servel es llamando al número 600 6000 166.

Actualmente se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según indican desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar.

En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a: