Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. PSG en TV y streaming. Foto referencial de archivo psg.fr

Avanza la sexta fecha de la Champions League durante este miércoles, donde uno de los próximos partidos enfrenta a Athletic Club con Paris Saint-Germain.

El cuadro de Bilbao viene de empatar sin goles con Slavia Praga, mientras que el PSG, en actual cuarto puesto de la tabla, viene de celebrar un 5-3 ante Tottenham.

Cuándo juega Athletic Club vs. PSG

El partido de Athletic Club contra el PSG es este miércoles, 10 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio San Mamés de España.

Dónde ver a Athletic Club vs. PSG

El partido de Athletic Club contra PSG se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.