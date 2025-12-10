VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. PSG en TV y streaming

    Los franceses visitan España en el marco de la sexta fecha de la Champions League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. PSG en TV y streaming. Foto referencial de archivo psg.fr Servicios / La Tercera

    Avanza la sexta fecha de la Champions League durante este miércoles, donde uno de los próximos partidos enfrenta a Athletic Club con Paris Saint-Germain.

    El cuadro de Bilbao viene de empatar sin goles con Slavia Praga, mientras que el PSG, en actual cuarto puesto de la tabla, viene de celebrar un 5-3 ante Tottenham.

    Cuándo juega Athletic Club vs. PSG

    El partido de Athletic Club contra el PSG es este miércoles, 10 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio San Mamés de España.

    Dónde ver a Athletic Club vs. PSG

    El partido de Athletic Club contra PSG se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueAthletic ClubPSGAthletic Club - PSGAthletic - PSGUEFAChampions League hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteHorario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    Russell Crowe contra los creadores de Gladiador II: “No entendieron qué hizo especial a la primera”

    Amarillos se reúne con Kast y reitera su respaldo para segunda vuelta: “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”

    En suspenso decisión de la Corte de Santiago ante querella de capítulos contra Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    Debate por ley de 40 horas: Kast reitera que “ningún derecho adquirido se va a tocar” en su eventual gobierno

    Un Nobel al pueblo de Chile: exhibición inédita del premio original de Gabriela Mistral

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    3.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    4.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    5.
    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?
    Chile

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Amarillos se reúne con Kast y reitera su respaldo para segunda vuelta: “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”

    En suspenso decisión de la Corte de Santiago ante querella de capítulos contra Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura
    Negocios

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    Controlador de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, pide anular quiebra y critica a liquidador nombrado por CMF

    ¿Cuánto cobrará Sonda para ser el administrador externo de la nueva modalidad de Fonasa?

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    “Nos impresionó profundamente”: Santiago, entre los tres finalistas para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030
    El Deportivo

    “Nos impresionó profundamente”: Santiago, entre los tres finalistas para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa Intercontinental

    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Russell Crowe contra los creadores de Gladiador II: “No entendieron qué hizo especial a la primera”
    Cultura y entretención

    Russell Crowe contra los creadores de Gladiador II: “No entendieron qué hizo especial a la primera”

    Un Nobel al pueblo de Chile: exhibición inédita del premio original de Gabriela Mistral

    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro
    Mundo

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio