Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. PSG en TV y streaming
Los franceses visitan España en el marco de la sexta fecha de la Champions League.
Avanza la sexta fecha de la Champions League durante este miércoles, donde uno de los próximos partidos enfrenta a Athletic Club con Paris Saint-Germain.
El cuadro de Bilbao viene de empatar sin goles con Slavia Praga, mientras que el PSG, en actual cuarto puesto de la tabla, viene de celebrar un 5-3 ante Tottenham.
Cuándo juega Athletic Club vs. PSG
El partido de Athletic Club contra el PSG es este miércoles, 10 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio San Mamés de España.
Dónde ver a Athletic Club vs. PSG
El partido de Athletic Club contra PSG se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
