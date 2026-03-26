Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Surinam en TV y streaming
Los equipos se enfrentan este jueves en México por el repechaje al Mundial 2026.
Este jueves llega una importante fecha en camino al próximo Mundial 2026 de la mano del repechaje, donde Bolivia se enfrenta a Surinam.
Las selecciones se miden por las semifinales del torneo clasificatorio, donde se juegan la posibilidad de instalarse en la final que definirá al equipo que se sume a la cita global.
Cabe recordar que la Copa del Mundo se jugará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.
Cuándo juega Bolivia vs. Surinam
El partido de Bolivia contra Surinam es este jueves, 26 de marzo, a las 19:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se reúnen en el Estadio BBVA de Guadalupe, México.
Dónde ver a Bolivia vs. Surinam
El partido de repechaje de Bolivia contra Surinam se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce internacional va por la plataforma DGO.
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