Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Surinam en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales @laverde_fbf

Este jueves llega una importante fecha en camino al próximo Mundial 2026 de la mano del repechaje, donde Bolivia se enfrenta a Surinam.

Las selecciones se miden por las semifinales del torneo clasificatorio, donde se juegan la posibilidad de instalarse en la final que definirá al equipo que se sume a la cita global.

Cabe recordar que la Copa del Mundo se jugará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.

Cuándo juega Bolivia vs. Surinam

El partido de Bolivia contra Surinam es este jueves, 26 de marzo, a las 19:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se reúnen en el Estadio BBVA de Guadalupe, México.

Dónde ver a Bolivia vs. Surinam

El partido de repechaje de Bolivia contra Surinam se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce internacional va por la plataforma DGO.