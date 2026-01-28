Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Inter de Milán en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @inter

Borussia Dortmund recibe la visita del Inter de Milán durante este miércoles, día en que se juegan todos los partidos en simultáneo por la octava fecha de la Champions League.

Los alemanes llegan a la jornada tras perder por 0-2 ante Tottenham, misma situación que sufrieron los italianos al caer por 1-3 contra Arsenal, actual líder de la tabla europea.

Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Inter

El partido de Borussia Dortmund contra Inter de Milán es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Signal Iduna Park de Alemania.

Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Inter

El partido de Borussia Dortmund contra Inter se transmite en el canal ESPN7 .

De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.