    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Inter de Milán en TV y streaming

    Los alemanes reciben al cuadro italiano por la Fecha 8 de la Champions League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Inter de Milán en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @inter Servicios / La Tercera

    Borussia Dortmund recibe la visita del Inter de Milán durante este miércoles, día en que se juegan todos los partidos en simultáneo por la octava fecha de la Champions League.

    Los alemanes llegan a la jornada tras perder por 0-2 ante Tottenham, misma situación que sufrieron los italianos al caer por 1-3 contra Arsenal, actual líder de la tabla europea.

    Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Inter

    El partido de Borussia Dortmund contra Inter de Milán es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Signal Iduna Park de Alemania.

    Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Inter

    El partido de Borussia Dortmund contra Inter se transmite en el canal ESPN7.

    De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Napoli vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Inter de Milán en TV y streaming

