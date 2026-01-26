SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Este lunes corresponde el segundo duelo para la Roja, tras su exitoso debut contra Bolivia.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal. Foto referencial Conmebol Servicios / La Tercera

    Este lunes continúa la participación de Chile en la Copa América Futsal 2026 y tiene un siguiente compromiso contra Venezuela por el Grupo B del campeonato.

    Los dirigidos por Ignacio Cabral van por su segundo duelo, tras tener libre durante la jornada del domingo y vencer a Bolivia por 4-0 el pasado sábado.

    Por su parte, la Vinotinto viene de alzarse ante Colombia por 3-2 en la primera jornada.

    Cuándo juega Chile contra Venezuela

    El partido de futsal de Chile contra Venezuela es este lunes, 26 de enero, a las 14:30 horas.

    Las selecciones se miden en el estadio COP Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay.

    Dónde ver a Chile contra Venezuela

    El partido de Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce se encuentra en la cuenta de Youtube de Canal 13, 13GO y 13.cl.

