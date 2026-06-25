Dónde y a qué hora ver a Curazao vs. Costa de Marfil en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales FIFA / Curaçao National football team

Este jueves avanzan los partidos por la tercera fecha del Mundial 2026, donde Curazao se mide contra Costa de Marfil por el Grupo E.

La selección debutante del campeonato global viene de empatar a 0 con Ecuador, mientras que los marfileños vienen de caer por 1-2 ante Alemania.

Cuándo juega Curazao vs. Costa de Marfil

El partido de Curazao contra Costa de Marfil es este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.

Dónde ver a Curazao vs. Costa de Marfil

El partido de Curazao contra Costa de Marfil se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.