Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur por la Champions League
Los clubes se miden por la octava fecha del campeonato europeo.
Este miércoles se juega la Fecha 8 de la Champions League con todos los partidos en simultáneo, donde uno de ellos enfrenta a Eintracht Frankfurt con Tottenham Hotspur.
El cuadro alemán llega a la jornada tras caer por 2-3 ante Qarabag, mientras que los Spurs celebraron un resultado 2-0 contra Borussia Dortmund y se mantienen en la quinta posición de la tabla.
Cuándo juega Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
El partido de Eintracht Frankfurt contra Tottenham Hotspur es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Deutsche Bank Park de Alemania.
Dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
El partido de Eintracht Frankfurt contra Tottenham Hotspur se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.