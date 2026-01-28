Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur por la Champions League. Foto de archivo tottenhamhotspur.com

Este miércoles se juega la Fecha 8 de la Champions League con todos los partidos en simultáneo, donde uno de ellos enfrenta a Eintracht Frankfurt con Tottenham Hotspur.

El cuadro alemán llega a la jornada tras caer por 2-3 ante Qarabag, mientras que los Spurs celebraron un resultado 2-0 contra Borussia Dortmund y se mantienen en la quinta posición de la tabla.

Cuándo juega Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

El partido de Eintracht Frankfurt contra Tottenham Hotspur es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Deutsche Bank Park de Alemania.

Dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

El partido de Eintracht Frankfurt contra Tottenham Hotspur se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.