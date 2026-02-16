Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming
Los clubes se miden este lunes en el último partido programado por la Fecha 24 de LaLiga.
Este lunes se termina de definir la Fecha 24 de LaLiga de España, donde Girona recibe a Barcelona en el partido pendiente para la jornada.
Los locales vienen de igualar a 1 con Sevilla, mientras que los azulgrana se presentan tras su resultado 3-0 ante Mallorca y llegan con la misión de obtener los puntos para volver a lo alto de la tabla local, al ser superados recientemente por el Real Madrid.
Cuándo juega Girona vs. Barcelona
El partido de Girona contra Barcelona es este lunes, 16 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Montilivi de España.
Dónde ver a Girona vs. Barcelona
El partido de Girona contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.
Lo Último
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.