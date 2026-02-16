Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este lunes se termina de definir la Fecha 24 de LaLiga de España, donde Girona recibe a Barcelona en el partido pendiente para la jornada.

Los locales vienen de igualar a 1 con Sevilla, mientras que los azulgrana se presentan tras su resultado 3-0 ante Mallorca y llegan con la misión de obtener los puntos para volver a lo alto de la tabla local, al ser superados recientemente por el Real Madrid.

Cuándo juega Girona vs. Barcelona

El partido de Girona contra Barcelona es este lunes, 16 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Montilivi de España.

Dónde ver a Girona vs. Barcelona

El partido de Girona contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.