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    Dónde y a qué hora ver a Japón vs. Suecia en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo F juegan por la tercera fecha del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Japón vs. Suecia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Japan Football Association

    Este jueves Japón se mide contra Suecia por la tercera fecha del Mundial 2026, en el marco del Grupo F.

    Los asiáticos vienen de imponerse por 4-0 ante Túnez, mientras que el combinado sueco lamentó una derrota por 1-5 ante Países Bajos.

    Cuándo juega Japón vs. Suecia

    El partido de Japón contra Suecia es este jueves 25 de junio a las 19:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

    Dónde ver a Japón vs. Suecia

    El partido de Japón contra Sucia se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Mundial de Fútbol 2026Mundial de FútbolPartidos hoyMundial hoyPartidos Mundial hoyDónde verJapónSueciaJapón vs SueciaJapón - SueciaVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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