Dónde y a qué hora ver a Japón vs. Suecia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Japan Football Association

Este jueves Japón se mide contra Suecia por la tercera fecha del Mundial 2026, en el marco del Grupo F.

Los asiáticos vienen de imponerse por 4-0 ante Túnez, mientras que el combinado sueco lamentó una derrota por 1-5 ante Países Bajos.

Cuándo juega Japón vs. Suecia

El partido de Japón contra Suecia es este jueves 25 de junio a las 19:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Japón vs. Suecia

El partido de Japón contra Sucia se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.