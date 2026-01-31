Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com

Este fin de semana se desarrolla la Fecha 24 de la Premier League, donde Liverpool juega de local y recibe a Newcastle United.

Los Reds vienen de caer por 2-3 contra Bournemouth, pero celebraron su paso a octavos de final de la Champions League. Los visitantes, por su lado, registraron una última derrota por 0-2 contra Aston Villa.

Cuándo juega Liverpool vs. Newcastle

El partido de Liverpool contra Newcastle United es este sábado, 31 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Newcastle

El partido de Liverpool contra Newcastle United se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.