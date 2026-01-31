Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming
Los equipos se miden este sábado por la Fecha 24 de la Premier League.
Este fin de semana se desarrolla la Fecha 24 de la Premier League, donde Liverpool juega de local y recibe a Newcastle United.
Los Reds vienen de caer por 2-3 contra Bournemouth, pero celebraron su paso a octavos de final de la Champions League. Los visitantes, por su lado, registraron una última derrota por 0-2 contra Aston Villa.
Cuándo juega Liverpool vs. Newcastle
El partido de Liverpool contra Newcastle United es este sábado, 31 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Newcastle
El partido de Liverpool contra Newcastle United se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
