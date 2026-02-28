Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
Los Reds juegan como locales por la Fecha 28 de la Premier League.
Este fin de semana continúa la acción de la Premier League y uno de los primeros cruces enfrenta a Liverpool con West Ham United.
Los Reds van en búsqueda de una victoria tras vencer a Notthingham Forest por la cuenta mínima en el torneo local, mientras que su rival se presenta tras un empate sin goles con Bournemouth.
Cuándo juega Liverpool vs. West Ham United
El partido de Liverpool contra West Ham United es este sábado, 28 de febrero, a las 12:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver a Liverpool vs. West Ham United
El partido de Liverpool contra West Ham United se transmite en el canal ESPN.
De forma online, la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
