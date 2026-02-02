SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Se confirmó a Alexis Sánchez como citado a este compromiso por la Fecha 22 de LaLiga.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    Este lunes se completan los partidos por la Fecha 22 de LaLiga de España, con el duelo pendiente de Mallorca contra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    Los locales vienen de caer por 0-3 ante Atlético, mientras que el cuadro con los chilenos remontó en la jornada anterior y celebró un 2-1 ante Athletic.

    Recientemente, el equipo de los nacionales confirmó la presencia del Niño Maravilla para este compromiso, tras recuperarse de una lesión.

    Cuándo juega Mallorca vs. Sevilla

    El partido de Mallorca contra Sevilla es este lunes, 2 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadi de Son Moix de España para este compromiso.

    Dónde ver a Mallorca vs. Sevilla

    El partido de Mallorca contra Sevilla se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce por LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

