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    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Aston Villa por la Premier League

    Los clubes cierran la temporada de la liga inglesa en el Etihad Stadium.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Aston Villa por la Premier League. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

    Este domingo finaliza la Premier League, que en su fecha 38 enfrenta al Manchester City con Aston Villa, partido que además marcará la despedida de Pep Guardiola.

    Los ciudadanos se presentan en segundo lugar de la tabla inglesa, liderada por Arsenal, pero con el logro de quedarse la FA Cup tras vencer a Chelsea.

    Por su parte, Aston Villa también celebró recientemente, al coronarse campeón de la Europa League en la final contra Friburgo.

    Cuándo juega Manchester City vs. Aston Villa

    El partido del Manchester City contra Aston Villa es este domingo 24 de mayo, a las 11:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Etihad Stadium para despedir la temporada.

    Dónde ver a Manchester City vs. Aston Villa

    El partido del Manchester City se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueManchester CityAston VillaManchester City - Aston VillaMan City - Aston VillaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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