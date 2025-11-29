Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Leeds United en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Manchester City juega de local en su próximo compromiso por la Fecha 13 de la Premier League, donde recibe a Leeds United.

El cuadro ciudadano busca remontar su anterior caída por 1-2 ante Newcastle en el torneo local, mismo resultado que obtuvo su ahora rival contra Aston Villa.

Cuándo juega Manchester City vs. Leeds United

El partido del Manchester City contra Leeds United es este sábado, 29 de noviembre, a las 12:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Leeds United

El partido del Manchester City contra Leeds United se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium.