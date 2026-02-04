Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup. Foto referencial Instagram

Este miércoles el Manchester City tiene un nuevo desafío, donde recibe a Newcastle United por la semifinal de vuelta de la Carabao Cup o Copa de la Liga de Inglaterra.

Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con ventaja tras el 2-0 conseguido en el duelo de ida, por lo que se posicionan como favoritos para obtener el pase a la final, mientras se mantienen como escoltas de la Premier League.

El ganador de este duelo se enfrentará a Arsenal, precisamente el actual líder de la liga inglesa, que superó a Chelsea durante la otra semifinal que se definió el pasado martes.

Cuándo juega Manchester City vs. Newcastle

El partido del Manchester City contra Newcastle United es este miércoles, 4 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los Sky Blues reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Newcastle

La semifinal de vuelta entre el Manchester City contra Newcastle United se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el partido de la Carabao Cup va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.