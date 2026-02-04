Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup
Los clubes se miden en el Etihad Stadium por el pase a la final de la Copa de la Liga.
Este miércoles el Manchester City tiene un nuevo desafío, donde recibe a Newcastle United por la semifinal de vuelta de la Carabao Cup o Copa de la Liga de Inglaterra.
Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con ventaja tras el 2-0 conseguido en el duelo de ida, por lo que se posicionan como favoritos para obtener el pase a la final, mientras se mantienen como escoltas de la Premier League.
El ganador de este duelo se enfrentará a Arsenal, precisamente el actual líder de la liga inglesa, que superó a Chelsea durante la otra semifinal que se definió el pasado martes.
Cuándo juega Manchester City vs. Newcastle
El partido del Manchester City contra Newcastle United es este miércoles, 4 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los Sky Blues reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Newcastle
La semifinal de vuelta entre el Manchester City contra Newcastle United se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el partido de la Carabao Cup va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
