SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los clubes se miden en el Etihad Stadium por el pase a la final de la Copa de la Liga.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup. Foto referencial Instagram Servicios / La Tercera

    Este miércoles el Manchester City tiene un nuevo desafío, donde recibe a Newcastle United por la semifinal de vuelta de la Carabao Cup o Copa de la Liga de Inglaterra.

    Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con ventaja tras el 2-0 conseguido en el duelo de ida, por lo que se posicionan como favoritos para obtener el pase a la final, mientras se mantienen como escoltas de la Premier League.

    El ganador de este duelo se enfrentará a Arsenal, precisamente el actual líder de la liga inglesa, que superó a Chelsea durante la otra semifinal que se definió el pasado martes.

    Cuándo juega Manchester City vs. Newcastle

    El partido del Manchester City contra Newcastle United es este miércoles, 4 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los Sky Blues reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.

    Dónde ver a Manchester City vs. Newcastle

    La semifinal de vuelta entre el Manchester City contra Newcastle United se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el partido de la Carabao Cup va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCarabao CupCopa de la LigaCopa de la Liga de InglaterraManchester CityCityNewcastleNewcastle UnitedManchester City - NewcastleMan City - NewcastleDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Senapred cifra en más de 1.100 las viviendas afectadas por temporal en la RM

    Barrio Meiggs: Delegado de la RM advierte que no van a permitir nuevas instalaciones de “toldos azules” en el espacio público

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Rating del martes 3 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 3 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    4.
    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Rating del martes 3 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 3 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Senapred cifra en más de 1.100 las viviendas afectadas por temporal en la RM

    Barrio Meiggs: Delegado de la RM advierte que no van a permitir nuevas instalaciones de “toldos azules” en el espacio público

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac
    Negocios

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    Con la Ley Joaquín Niemann incluida: los cambios que trae el LIV Golf 2026 para la temporada que arranca en Riad
    El Deportivo

    Con la Ley Joaquín Niemann incluida: los cambios que trae el LIV Golf 2026 para la temporada que arranca en Riad

    “Espero un proyecto que coincida”: Gustavo Álvarez aborda la opción de dirigir a Colo Colo tras su paso por la U

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos
    Mundo

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Nigeria: Hombres armados matan a 162 personas en un ataque en el oeste del país

    La misteriosa muerte del hijo de Gaddafi que alguna vez fue visto como el próximo líder de Libia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar