    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Los ciudadanos juegan de local por la Fecha 17 de la liga inglesa.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United. Foto referencial Instagram Servicios / La Tercera

    El Manchester City vuelve a la acción durante este fin de semana, donde recibe a West Ham United por la Fecha 17 de la Premier League.

    El cuadro ciudadano se presenta tras un triunfo por 3-0 ante Crystal Palace en la liga local y busca ascender en la tabla liderada por Arsenal, mientras que su rival viene de caer por 2-3 ante Aston Villa.

    Cuándo juega Manchester City vs. West Ham United

    El partido del Manchester City contra West Ham United es este sábado, 20 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Manchester City vs. West Ham United

    El partido del Manchester City contra West Hm United se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

