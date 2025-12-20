Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United. Foto referencial Instagram

El Manchester City vuelve a la acción durante este fin de semana, donde recibe a West Ham United por la Fecha 17 de la Premier League.

El cuadro ciudadano se presenta tras un triunfo por 3-0 ante Crystal Palace en la liga local y busca ascender en la tabla liderada por Arsenal, mientras que su rival viene de caer por 2-3 ante Aston Villa.

Cuándo juega Manchester City vs. West Ham United

El partido del Manchester City contra West Ham United es este sábado, 20 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Manchester City vs. West Ham United

El partido del Manchester City contra West Hm United se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.