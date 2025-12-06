Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Everton por TV y streaming. Foto referencial

O’Higgins recibe a Everton durante este sábado, en el marco de los partidos simultáneos programados para la Fecha 30 de la Liga de Primera.

Los locales se mantienen en la opción de clasificar a la Copa Libertadores, mientras que su visitante busca escapar del descenso.

Cuándo juega O’Higgins vs. Everton

El partido de O’Higgins contra Everton es este sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a O’Higgins vs. Everton

El partido de O’Higgins contra Everton se transmite en el canal TNT y en Mega 2 .

De forma online, el cruce por la Liga de Primera se encuentra en HBO Max y en Mega Go.