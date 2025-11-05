Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Irlanda por el Mundial Sub 17

Este miércoles continúan los cruces del Mundial Sub 17 y llega el turno de Panamá y Irlanda.

Las selecciones se miden por la primera fecha, en un partido correspondiente al Grupo J.

Cuándo juega Panamá vs. Irlanda Sub 17

El partido de Panamá contra Irlanda es este miércoles, 5 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver a Panamá vs. Irlanda

El partido de Panamá contra Irlanda se transmite en el canal DSports .

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.