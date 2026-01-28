SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Los clubes se miden en Francia por la Fecha 8 del torneo internacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League. Foto referencial de archivo psg.fr Servicios / La Tercera

    El París Saint-Germain recibe a Newcastle United en Francia durante este miércoles, en el día de partidos simultáneos por la octava fecha de la Champions League.

    El PSG llega como sexto en la tabla de posiciones y se presenta tras una última caída por 1-2 ante Sporting de Lisboa.

    Por un puesto le sigue el cuadro inglés, que viene de alzarse por 3-0 contra el PSV de Países Bajos.

    Cuándo juega PSG vs. Newcastle

    El partido del PSG contra Newcastle United es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los franceses reciben a su rival en el estadio Parque de los Príncipes de París.

    Dónde ver a PSG vs. Newcastle

    El partido de PSG contra Newcastle se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeaguePSGNewcastle UnitedPSG - NewcastleNewcastleChampions League hoyUEFADónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

