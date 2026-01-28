Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League. Foto referencial de archivo psg.fr

El París Saint-Germain recibe a Newcastle United en Francia durante este miércoles, en el día de partidos simultáneos por la octava fecha de la Champions League.

El PSG llega como sexto en la tabla de posiciones y se presenta tras una última caída por 1-2 ante Sporting de Lisboa.

Por un puesto le sigue el cuadro inglés, que viene de alzarse por 3-0 contra el PSV de Países Bajos.

Cuándo juega PSG vs. Newcastle

El partido del PSG contra Newcastle United es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los franceses reciben a su rival en el estadio Parque de los Príncipes de París.

Dónde ver a PSG vs. Newcastle

El partido de PSG contra Newcastle se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.