Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming
Los clubes juegan un partido clave durante jueves en el marco de la final de la Supercopa de Francia.
Durante esta tarde se define la final de la Supercopa de Francia, donde los rivales son París Saint Germain y Olympique de Marsella.
El PSG llega a la instancia al alzarse como campeón de la Ligue 1 y la Copa de Francia, por lo que se mide contra el segundo club del torneo local.
Cuándo juega PSG vs. Olympique de Marsella
El partido del PSG contra Olympique de Marsella es este jueves, 8 de enero, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes juegan la Supercopa de Francia en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait.
Dónde ver a PSG vs. Olympique de Marsella
El partido del PSG contra Olympique de Marsella se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, la definición de la Supercopa de Francia se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
