Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana avanza la Fecha 15 de LaLiga de España, donde el Real Betis recibe a Barcelona.

Los locales se presentan tras un triunfo por 2-0 ante Sevilla, mientras que los actuales líderes de la tabla hicieron lo propio ante Alavés, dejando un resultado 3-1 en la jornada anterior.

Cuándo juega Real Betis vs. Barcelona

El partido del Real Betis contra Barcelona es este sábado, 6 de diciembre, a las 14:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Dónde ver a Real Betis vs. Barcelona

El partido del Real Betis contra Barcelona se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.