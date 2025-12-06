Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Barcelona en TV y streaming
Los azulgrana juegan de visita por la Fecha 15 de LaLiga de España.
Este fin de semana avanza la Fecha 15 de LaLiga de España, donde el Real Betis recibe a Barcelona.
Los locales se presentan tras un triunfo por 2-0 ante Sevilla, mientras que los actuales líderes de la tabla hicieron lo propio ante Alavés, dejando un resultado 3-1 en la jornada anterior.
Cuándo juega Real Betis vs. Barcelona
El partido del Real Betis contra Barcelona es este sábado, 6 de diciembre, a las 14:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
Dónde ver a Real Betis vs. Barcelona
El partido del Real Betis contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
