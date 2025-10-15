SUSCRÍBETE
Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Las italianas reciben a unas fuertes rivales por la segunda fecha del torneo.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo fcbarcelona.es Servicios / La Tercera

Este miércoles Roma cuenta con la visita de Barcelona, por la segunda fecha de la Champions League Femenina.

Las italianas van en busca de su primera victoria tras caer fuertemente por 6-2 ante Real Madrid, mientras que las españolas se posicionan como una de las favoritas tras imponerse por 7-1 a Bayern Múnich.

Cuándo juega Roma vs. Barcelona

El partido de Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina es este miércoles, 15 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Las locales reciben a las azulgrana en el Stadio Tre Fontane de Italia.

Dónde ver a Roma vs. Barcelona

El partido de Roma vs. Barcelona se transmite en el canal ESPN.

Para ver los cruces de la Champions League Femenina también se encuentra disponible la plataforma Disney+, que incluye este evento deportivo en su Plan Premium.

