Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming
Los clubes se miden en Inglaterra este martes por la Champions League.
Tottenham Hotspur recibe durante este martes a Borussia Dortmund, en el marco del primer día de partidos programados por la Fecha 7 de la Champions League.
Los ingleses vienen de alzarse por 3-0 contra Slavia Praga, mientras que los alemanes registraron un anterior empate a 2 con Bodo/Glimt por la jornada anterior del torneo internacional.
Cuándo juega Tottenham vs. Borussia Dortmund
El partido de Tottenham Hotspur contra Borussia Dortmund es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los alemanes visitan el Tottenham Hotspur Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Tottenham vs. Borussia Dortmund
El partido de Tottenham Hotspur contra Borussia Dortmund se transmite en el canal ESPN3.
De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
