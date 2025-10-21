Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming
Los italianos visitan Bélgica por la tercera fecha del torneo.
Durante este martes Union Saint-Gilloise recibe a Inter por la tercera fecha de la Champions League.
El cuadro de Bélgica arrastra una derrota por 0-4 ante Newcastle en la jornada pasada, mientras que el club de Milán venció anteriormente a Slavia Praga por 3-0.
Cuándo juega Union Saint-Gilloise vs. Inter
El partido de Union Saint-Gilloise vs. Inter es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el estadio Lotto Park de Bélgica.
Dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter
El partido de Union Saint-Gilloise vs. Inter se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.