Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Los italianos visitan Bélgica por la tercera fecha del torneo.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming . Foto de archivo Instagram @inter Servicios / La Tercera

Durante este martes Union Saint-Gilloise recibe a Inter por la tercera fecha de la Champions League.

El cuadro de Bélgica arrastra una derrota por 0-4 ante Newcastle en la jornada pasada, mientras que el club de Milán venció anteriormente a Slavia Praga por 3-0.

Cuándo juega Union Saint-Gilloise vs. Inter

El partido de Union Saint-Gilloise vs. Inter es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el estadio Lotto Park de Bélgica.

Dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter

El partido de Union Saint-Gilloise vs. Inter se transmite en el canal ESPN.

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.

