Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo en el marco de la Fecha 17 del torneo español.
Villarreal recibe a Barcelona durante este fin de semana, en el marco de la Fecha 17 de LaLiga de España.
Los locales se presentan tras empatar sin goles con Levante en la jornada anterior.
Por su parte, los azulgrana celebraron un anterior triunfo ante Osasuna y se mantienen liderando la tabla de posiciones del torneo local.
Cuándo juega Villarreal vs. Barcelona
El partido de Villarreal contra Barcelona es este domingo, 21 de diciembre, a las 12:15 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio de la Cerámica de España.
Dónde ver a Villarreal vs. Barcelona
El partido de Villarreal contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
