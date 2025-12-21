SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Los clubes se miden este domingo en el marco de la Fecha 17 del torneo español.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona Servicios / La Tercera

    Villarreal recibe a Barcelona durante este fin de semana, en el marco de la Fecha 17 de LaLiga de España.

    Los locales se presentan tras empatar sin goles con Levante en la jornada anterior.

    Por su parte, los azulgrana celebraron un anterior triunfo ante Osasuna y se mantienen liderando la tabla de posiciones del torneo local.

    Cuándo juega Villarreal vs. Barcelona

    El partido de Villarreal contra Barcelona es este domingo, 21 de diciembre, a las 12:15 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio de la Cerámica de España.

    Dónde ver a Villarreal vs. Barcelona

    El partido de Villarreal contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaVillarrealBarcelonaVillarreal - BarcelonaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos accidentes de tránsito que involucran a motociclistas dejan a dos personas fallecidas en la región de O’higgins

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Kremlin descarta preparación de reunión trilateral con Ucrania y EE.UU. pese a diálogos en Miami

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    2.
    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    4.
    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Dos accidentes de tránsito que involucran a motociclistas dejan a dos personas fallecidas en la región de O’higgins
    Chile

    Dos accidentes de tránsito que involucran a motociclistas dejan a dos personas fallecidas en la región de O’higgins

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”
    Negocios

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    La predilección de Starbucks por el mercado chileno

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol
    El Deportivo

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol

    Las confesiones de Anastasiia Velozo: “Fui al Mundial con el presentimiento de que volvería con una medalla”

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    Kremlin descarta preparación de reunión trilateral con Ucrania y EE.UU. pese a diálogos en Miami
    Mundo

    Kremlin descarta preparación de reunión trilateral con Ucrania y EE.UU. pese a diálogos en Miami

    Ataque armado en las afueras de Johannesburgo deja 10 muertos y 10 heridos

    Pedro Sánchez: La resistencia del líder español ante la crisis de corrupción y acoso del PSOE

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar