Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje
El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile detalló la condición que se presentará en las próximas horas.
Se mantiene un nuevo aviso de marejadas anormales en las costas del país, condición que comenzará este jueves y se mantendrá hasta el fin de semana.
Así fue informado desde el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet), ante un evento asociado al paso de un sistema frontal en la Región de Valparaíso.
“Este sistema frontal está siendo muy intenso en el área oceánica, en donde el oleaje está llegando a superar los 10 metros de altura”, explicaron desde la Armada, motivo por el que se activó el aviso.
Zonas con aviso de marejadas
- Arica a Coquimbo: desde el viernes al domingo, con punto máximo de 9:00 a 11:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas.
- Coquimbo a Golfo de Arauco: desde el jueves al sábado, con mayor oleaje de 9:00 a 11:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas.
- Golfo de Arauco a Golfo de Penas: desde el jueves al sábado, con punto máximo de 10:00 a 12:00 y de 22:00 a 00:00 horas.
- Archipiélago de Juan Fernández: desde el jueves al sábado, con punto máximo de 9:00 a 11:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas.
Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población:
- Evitar concurrir al borde costero, especialmente en zonas de roqueríos, ya sea para actividades recreativas o deportivas.
- No bañarse en playas señalizadas con bandera roja o que no cuenten con personal salvavidas, ya que pone en peligro la vida.
- Si se transita en vehículo, conducir con precaución, pues podría haber obstáculos en el camino, como arrastre de arenas, piedras o algas, entre otros.
- En la vivienda tomar los resguardos necesarios, como proteger ventanas y usar sacos de arena como obstáculo, para evitar el ingreso del agua.
