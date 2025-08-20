Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje. Foto referencial de archivo.

Se mantiene un nuevo aviso de marejadas anormales en las costas del país, condición que comenzará este jueves y se mantendrá hasta el fin de semana.

Así fue informado desde el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet), ante un evento asociado al paso de un sistema frontal en la Región de Valparaíso.

“Este sistema frontal está siendo muy intenso en el área oceánica, en donde el oleaje está llegando a superar los 10 metros de altura”, explicaron desde la Armada, motivo por el que se activó el aviso.

Zonas con aviso de marejadas

Arica a Coquimbo : desde el viernes al domingo, con punto máximo de 9:00 a 11:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas.

Coquimbo a Golfo de Arauco : desde el jueves al sábado, con mayor oleaje de 9:00 a 11:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas.

Golfo de Arauco a Golfo de Penas : desde el jueves al sábado, con punto máximo de 10:00 a 12:00 y de 22:00 a 00:00 horas.

Archipiélago de Juan Fernández: desde el jueves al sábado, con punto máximo de 9:00 a 11:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas.

¡Atención! Se ha emitido un aviso de MAREJADAS ANORMALES desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo Juan Fernández



Duración: jueves 21 al domingo 24 de agosto



¡Evita transitar por el borde costero y roqueríos!



Toda la información en https://t.co/kBeWp7ryKk#ArmadaPorChile pic.twitter.com/lZ8Sb7p1NB — Armada de Chile (@Armada_Chile) August 19, 2025

Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población: