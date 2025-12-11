Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta. Foto referencial de archivo

Durante este fin de semana se debe regresar a las urnas, ante el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025.

La jornada está programada para el domingo, 14 de diciembre, y cuenta con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos.

Excusas válidas para no votar

Las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

Solo al estar a más de 200 km del local de votación se debe acudir a una Comisaría de forma presencial para acreditar la situación.

Al respecto, ausentarse del deber cívico expone a la persona a una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según se indica desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos en el exterior.

Cabe recordar que el local de votación y la mesa se repiten desde las votaciones de noviembre. Dicha información electoral se puede verificar en consulta.servel.cl con el RUN o llamando al 600 6000 166.