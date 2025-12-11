VOTA INFORMADO por $1100
    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    La jornada del domingo tiene voto obligatorio, por lo que se debe cumplir con condiciones específicas para evitar multas en la situación de no acudir a sufragar.

    Sandar Estrella Oporto
    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta.

    Durante este fin de semana se debe regresar a las urnas, ante el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025.

    La jornada está programada para el domingo, 14 de diciembre, y cuenta con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos.

    Excusas válidas para no votar

    Las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:

    • Encontrarse enfermo
    • Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación
    • Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700
    • Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local
    • Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

    Solo al estar a más de 200 km del local de votación se debe acudir a una Comisaría de forma presencial para acreditar la situación.

    Al respecto, ausentarse del deber cívico expone a la persona a una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

    Según se indica desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos en el exterior.

    Cabe recordar que el local de votación y la mesa se repiten desde las votaciones de noviembre. Dicha información electoral se puede verificar en consulta.servel.cl con el RUN o llamando al 600 6000 166.

