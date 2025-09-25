SUSCRÍBETE
Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

La Subsecretaría de Educación Superior informó sobre los plazos del próximo proceso que facilitará beneficios estudiantiles para 2026.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos. Foto referencial

Durante octubre se abrirá el próximo proceso de postulaciones a los beneficios estudiantiles para la educación superior, mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS de 2026.

La habilitación del trámite permitirá a los alumnos solicitar las ayudas disponibles como la gratuidad, becas y créditos para financiar el arancel.

Postulación al FUAS

El proceso de postulación al FUAS se abrirá el 1 de octubre y se mantendrá habilitado hasta el 22 del mismo en la web postulacion.beneficiosestudiantiles.cl.

Así lo confirmó la Subsecretaría de Educación Superior, indicando que el proceso se encuentra dirigido a personas que estén en las siguientes situaciones:

  • Personas que desean ingresar a la educación superior en 2026 que actualmente cursan 4° medio o ya egresaron.
  • Personas que cursan la educación superior sin beneficios o cuentan con uno, pero buscan optar a otro con mayor cobertura.
  • Personas que no cumplen con los requisitos de renovación de su beneficio y buscan optar a otro.

También se aclara que aquellos con un beneficio activo no necesitan postular nuevamente, por lo que la renovación será automática si se cumplen con los requisitos.

Según los plazos establecidos para este periodo, las fechas clave del proceso corresponden a:

  • Postulación desde el 1 al 22 de octubre.
  • Información de nivel socioeconómico se entrega el 17 de diciembre.
  • Resultados de preselección disponibles el 15 de enero de 2026.
  • Resultados de asignación se entregan el 10 de marzo de 2026.
  • Periodo de apelación del 10 al 25 de marzo de 2026.

Los beneficios disponibles mediante el FUAS corresponden a:

  • Gratuidad
  • Beca Nuevo Milenio
  • Beca Bicentenario
  • Beca Juan Gómez Millas
  • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
  • Beca Excelencia Técnica
  • Beca Excelencia Académica
  • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
  • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
  • Beca de Articulación
  • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
  • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
  • Beca de Alimentación para la Educación Superior
  • Fondo Solidario de Crédito Universitario
  • Crédito con Garantía Estatal

Por su parte, la Beca Vocación de Profesor y las Becas de Reparación cuentan con sus propios formularios de postulación.

Más sobre:EducaciónEducación SuperiorFUASFechasPlazosBecasCréditosGratuidadCómo postularMineduc

