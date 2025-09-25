Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos. Foto referencial

Durante octubre se abrirá el próximo proceso de postulaciones a los beneficios estudiantiles para la educación superior, mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS de 2026.

La habilitación del trámite permitirá a los alumnos solicitar las ayudas disponibles como la gratuidad, becas y créditos para financiar el arancel.

Postulación al FUAS

El proceso de postulación al FUAS se abrirá el 1 de octubre y se mantendrá habilitado hasta el 22 del mismo en la web postulacion.beneficiosestudiantiles.cl.

Así lo confirmó la Subsecretaría de Educación Superior, indicando que el proceso se encuentra dirigido a personas que estén en las siguientes situaciones:

Personas que desean ingresar a la educación superior en 2026 que actualmente cursan 4° medio o ya egresaron .

Personas que cursan la educación superior sin beneficios o cuentan con uno, pero buscan optar a otro con mayor cobertura.

Personas que no cumplen con los requisitos de renovación de su beneficio y buscan optar a otro.

También se aclara que aquellos con un beneficio activo no necesitan postular nuevamente, por lo que la renovación será automática si se cumplen con los requisitos.

¡Anota esta fecha! 🤓 Si en 2026 quieres optar a algún beneficio para la educación superior, postula a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica #FUAS. El proceso de postulación se desarrollará entre el 1 y el 22 de octubre en https://t.co/Wt0ispFdMT ✅ pic.twitter.com/odztr566VZ — Subsecretaría de Educación Superior (@SubseEdSuperior) September 15, 2025

Según los plazos establecidos para este periodo, las fechas clave del proceso corresponden a:

Postulación desde el 1 al 22 de octubre.

Información de nivel socioeconómico se entrega el 17 de diciembre.

Resultados de preselección disponibles el 15 de enero de 2026.

Resultados de asignación se entregan el 10 de marzo de 2026.

Periodo de apelación del 10 al 25 de marzo de 2026.

Los beneficios disponibles mediante el FUAS corresponden a:

Gratuidad

Beca Nuevo Milenio

Beca Bicentenario

Beca Juan Gómez Millas

Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os

Beca Excelencia Técnica

Beca Excelencia Académica

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas

Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación

Beca de Articulación

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad

Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre

Beca de Alimentación para la Educación Superior

Fondo Solidario de Crédito Universitario

Crédito con Garantía Estatal

Por su parte, la Beca Vocación de Profesor y las Becas de Reparación cuentan con sus propios formularios de postulación.