Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

A partir de las 9:30 del lunes 1 de septiembre, comenzará a funcionar la nueva Red de Atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) en 41 puntos distribuidos a lo largo del país. Los espacios permitirán realizar trámites como la captura fotográfica para obtener la TNE por primera vez, la revalidación anual, reposición por pérdida, robo o deterioro, bloqueo de la tarjeta y actualización de datos.

Se trata de oficinas que suman en conjunto más de 3.000 metros cuadrados, triplicando la superficie de la red anterior. El cambio de infraestructura también incluyó un cambio de empresa operadora, que comenzará con un período de ajuste durante las primeras semanas.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó la iniciativa, señalando que la tarjeta corresponde “un beneficio muy preciado y muy importante que nuestros estudiantes tienen y acceden”.

“Esto significa acercar este beneficio a quienes la usan durante todo el año”, destacó.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, indicó que “permitirá a Junaeb tener presencia en zonas donde antes no había oficinas dedicadas a realizar los trámites asociados a la TNE”.

" Esto obligaba a los beneficiarios a tener que viajar, a veces cientos de kilómetros, para obtener el pase. Así, este hito permitirá que los tiempos de traslado disminuyan considerablemente", aseveró.

Ubicaciones de los nuevos puntos de atención TNE

De los 41 puntos, 10 son nuevos:

Arica: Diego Portales 2401

Iquique: Calle 12 de febrero 1080

Antofagasta: Uribe 636

Calama: Granaderos 2296

Copiapó: Juan Antonio Ríos 371

La Serena: Regimiento Coquimbo 999

Illapel: Vial Recabarren 257

La Ligua: Esmeralda 860

San Felipe: Salinas 1231

Quillota: Pudeto 356

El resto de los puntos se encuentran en Villa Alemana, San Antonio, Viña del Mar, Valparaíso, Colina, Santiago, Providencia, Maipú, La Florida, Puente Alto, Talagante, Melipilla, Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Cauquenes, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Cañete, Angol, Temuco, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Castro, Palena, Coyhaique y Punta Arenas.

La inversión para la nueva red supera los $10 mil millones, con el objetivo de mejorar la experiencia de los beneficiarios y facilitar los trámites sin necesidad de grandes desplazamientos.