    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    La jornada de votaciones de este domingo 16 de noviembre marca cambios en la atención de determinados establecimientos.

    Sandar Estrella Oporto
    Durante este domingo 16 de noviembre se realiza el proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias en el país, que marca cambios en el funcionamiento del comercio.

    Se trata de una jornada catalogada como feriado legal obligatorio para malls, stripcenters y centros comerciales que funcionen bajo una misma administración.

    Por lo tanto, los recintos mencionados deben permanecer cerrados desde las 21:00 horas del sábado 15 hasta las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre, según indica la Dirección del Trabajo.

    En paralelo, el resto del comercio, como tiendas y locales independientes, puede funcionar con normalidad durante el fin de semana.

    Horarios de supermercados en las elecciones

    Ante la jornada de feriado legal, las principales cadenas de supermercados informaron sobre los horarios que tendrán en algunos establecimientos durante el fin de semana:

    • Unimarc

    Los locales tendrán funcionamiento en horario normal, a excepción de los establecimientos detallados en este enlace.

    • Jumbo

    Los locales mencionados en esta página atenderán el sábado hasta las 19:00 horas y el domingo permanecerán cerrados.

    • Santa Isabel

    Los locales detallados aquí atenderán el sábado hasta las 19:30 horas y el domingo estarán cerrados.

    • Tottus

    Dependiendo del local, algunos tendrán cierre anticipado el sábado y estarán cerrados el domingo. El listado se encuentra en este enlace.

    • Lider

    Algunos establecimientos tendrán cierre anticipado el sábado y se mantendrán sin abrir durante el domingo. El detalle con cada Lider y Express de Lider se encuentra aquí.

    Más sobre:EleccionesElecciones presidencialesFeriadoFeriado legalComercioHorarioHorariosSupermercadoSupermercadosHorarios comercioHorarios SupermercadoJumboUnimarcTottusLiderSanta IsabelDomingo16 de noviembre

    COMENTARIOS

