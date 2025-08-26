Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias
La cifra a entregar durante septiembre considera dos tramos, relacionados a los ingresos de cada empleado.
Avanza la cuenta regresiva para septiembre, donde llega el pago del esperado Aguinaldo de Fiestas Patrias, dirigido a los trabajadores públicos del país.
Un aporte económico que se presenta como un complemento a los ingresos del mes patrio y permite aliviar los gastos relacionados a las celebraciones. Revisa a continuación cuáles son los montos determinados por ley para la entrega de este beneficio.
Aguinaldo de Fiestas Patrias
El Aguinaldo de Fiestas Patrias entrega a trabajadores del sector público un depósito de $88.667, considerando a quienes tengan una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.025.622.
Por su parte, corresponde un monto de $61.552 para quienes tengan una remuneración líquida mayor a $1.025.622, según se indica en la Ley 21.724.
En contraste, cabe recordar que la entrega del aguinaldo no es obligatoria para los trabajadores del sector privado.
Sin embargo, dichos empleados pueden recibir el aporte si está contemplado en su contrato o figura como cláusula en un convenio colectivo.
