    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) recomendó a las personas realizar con anticipación los trámites presenciales.

    Por 
    Roberto Martínez
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó que el miércoles 31 de diciembre las sucursales bancarias no atenderán al público, luego de la publicación en el Diario Oficial de la Ley N° 21.791, normativa que restableció el tradicional feriado bancario de fin de año en Chile.

    Según explicó el regulador, la disposición -que había sido eliminada en 2023 con la entrada en vigencia de la Ley Fintech (Ley N° 21.521)- fue repuesta de manera expresa por el Congreso y ya se encuentra plenamente vigente.

    En ese contexto, la CMF recomendó a las personas realizar con anticipación sus trámites presenciales, considerando que el martes 30 de diciembre será el último día hábil bancario del año.

    Históricamente, el 31 de diciembre ha sido un feriado exclusivo para la industria bancaria, convirtiéndose en el único sector económico del país con un día de cierre especial a nivel nacional.

    Durante décadas, las sucursales no atendieron público en esa fecha, aunque el sistema financiero continuó operando internamente para efectos contables y de cierre anual.

    Ese escenario cambió en 2023, cuando la implementación de la Ley Fintech eliminó formalmente el feriado bancario, lo que abría la puerta a la atención normal de público el último día del año.

    Tal decisión generó una fuerte controversia y una inmediata reacción de los sindicatos del sector financiero, que advirtieron incluso la posibilidad de una paralización nacional.

    El debate llegó al Congreso

    La polémica escaló rápidamente al ámbito político. En agosto, un grupo transversal de senadores ingresó un proyecto de ley para reponer el feriado bancario.

    Posteriormente, el gobierno se sumó a la iniciativa mediante una indicación, respaldando la restitución de esta jornada especial.

    El proceso legislativo concluyó el 1 de diciembre, cuando el proyecto fue aprobado y despachado por el Congreso, y finalmente se convirtió en ley el miércoles 17 de diciembre, tras su publicación en el Diario Oficial.

    Qué establece la nueva ley

    La Ley N° 21.791 señala expresamente que:

    Los bancos no atenderán presencialmente al público el 31 de diciembre de cada año, ni los días sábados de cada semana, salvo autorización de la Comisión para el Mercado Financiero”.

    El texto aclara además que estos días no se considerarán feriados legales, salvo para efectos específicos como el pago y protesto de letras de cambio, manteniendo así ciertas obligaciones formales del sistema financiero.

    Qué deben considerar los clientes

    Con la entrada en vigencia de esta ley, la CMF reiteró su llamado a la ciudadanía a anticipar trámites presenciales, especialmente aquellos que no pueden realizarse por canales digitales.

    Si bien la atención en sucursales estará suspendida el 31 de diciembre, los servicios electrónicos, cajeros automáticos y plataformas digitales seguirán funcionando con normalidad, de acuerdo con la operatoria habitual de cada institución.

