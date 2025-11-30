BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Según el último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el calor se extenderá desde este miércoles 3 hasta la noche del mismo día.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un aviso meteorológico por “altas temperaturas” emitió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la tarde de este domingo para cuatro regiones de la zona centro-sur del país.

    Según la explicación de la entidad, el evento se produciría a partir de la tarde del próximo miércoles 3 de diciembre y finalizaría en la noche del mismo día.

    Las zonas afectadas serán la región Metropolitana, O’Higgins, El Maule y Ñuble.

    De acuerdo a la DMC, la región Metropolitana tendrá entre 32 a 34 grados Celsius.

    En el caso de la región de O´Higgins, tendrán una variación entre los 29 a 31 grados en la zona de la Cordillera Costa, pero entre 31 a 33ºC en el sector del Valle y Precordillera.

    También el Maule tendrá una temperatura similar entre los 29 y 33 grados.

    Finalmente Ñuble tendrá una temperatura de 29 a 31 grados y 31 a 33 grados en el Valle y Cordillera.

    Lee también:

    Más sobre:DMCTiempoAltas temperaturasMetropolitanaO´HigginsMauleÑuble

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para hombre acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno

    Detienen a dos ciudadanos bolivianos que ingresaban más de 16 kilos de droga en un paso no habilitado en Tarapacá

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Vicepresidenta de Venezuela anuncia plan de repatriación ante bloqueo aéreo de Estados Unidos

    León XIV llega a Líbano y pide anteponer “la paz a todo lo demás”

    Gobierno peruano pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    4.
    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    5.
    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Senapred mantiene alerta roja en Melipilla por incendio en Culiprán

    Senapred mantiene alerta roja en Melipilla por incendio en Culiprán

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno
    Chile

    Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno

    Detienen a dos ciudadanos bolivianos que ingresaban más de 16 kilos de droga en un paso no habilitado en Tarapacá

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026
    Negocios

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    En vivo: Unión Española, Iquique y Limache se juegan la vida para evitar el descenso en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Unión Española, Iquique y Limache se juegan la vida para evitar el descenso en la Liga de Primera

    Figura en Dinamarca: Darío Osorio anota y asiste para la contundente goleada del Midtjylland

    Pellegrini celebra el gran triunfo de Betis ante Sevilla: “Ganar un derbi sin Antony, Isco y Lo Celso aumenta el mérito”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Vicepresidenta de Venezuela anuncia plan de repatriación ante bloqueo aéreo de Estados Unidos
    Mundo

    Vicepresidenta de Venezuela anuncia plan de repatriación ante bloqueo aéreo de Estados Unidos

    León XIV llega a Líbano y pide anteponer “la paz a todo lo demás”

    Gobierno peruano pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón