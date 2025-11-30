Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

Un aviso meteorológico por “altas temperaturas” emitió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la tarde de este domingo para cuatro regiones de la zona centro-sur del país.

Según la explicación de la entidad, el evento se produciría a partir de la tarde del próximo miércoles 3 de diciembre y finalizaría en la noche del mismo día .

Las zonas afectadas serán la región Metropolitana, O’Higgins, El Maule y Ñuble.

De acuerdo a la DMC, la región Metropolitana tendrá entre 32 a 34 grados Celsius.

En el caso de la región de O´Higgins, tendrán una variación entre los 29 a 31 grados en la zona de la Cordillera Costa, pero entre 31 a 33ºC en el sector del Valle y Precordillera.

También el Maule tendrá una temperatura similar entre los 29 y 33 grados.

Finalmente Ñuble tendrá una temperatura de 29 a 31 grados y 31 a 33 grados en el Valle y Cordillera.