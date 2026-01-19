SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    La compañía de telecomunicaciones anunció que los beneficios, que incluyen bolsas de datos y liberación de tráfico por la emergencia, se mantendrán vigentes hasta el 26 de enero.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas de Ñuble y Biobío LUKAS JARA/ATON CHILE

    Ante la gravedad de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, Claro Chile confirmó hoy la ampliación de su plan de emergencia, sumando nuevas localidades a las medidas de conectividad gratuita para facilitar la comunicación entre los habitantes y los equipos de rescate.

    La compañía confirmó a La Tercera que, además de las zonas ya cubiertas en la Región del Biobío -Penco, Tomé, Florida, Laja, Santa Juana y Nacimiento-, se han incorporado las comunas de Ránquil y Quillón, en la Región de Ñuble, debido al avance de la emergencia.

    Conectividad liberada

    Las medidas dispuestas por la operadora buscan asegurar que los usuarios puedan mantenerse comunicados sin importar su situación contractual.

    Para los clientes con plan, por ejemplo, se ha liberado el tráfico de datos, beneficio que aplica incluso para aquellos que mantengan deuda pendiente.

    Por otro lado, a los usuarios de prepago se les ha activado una bolsa de emergencia con 10 GB de navegación.

    Según lo comunicado por la empresa, estas medidas de apoyo estarán vigentes hasta el próximo domingo 26 de enero.

    Refuerzo de infraestructura en terreno

    Para mitigar los cortes de servicio provocados por el fuego en la infraestructura fija, Claro desplegó un carro móvil de emergencia en el sector de Lirquén.

    Esta unidad autónoma cuenta con tecnología 3G, 4G y respaldo satelital, diseñada para operar cuando las antenas tradicionales quedan fuera de servicio.

    El equipo posee una autonomía energética de hasta 48 horas, lo que garantiza la continuidad operativa sin necesidad de recarga inmediata de combustible o electricidad.

    Un punto clave de este despliegue es su capacidad para activar el Roaming Automático de Emergencia. Esto significa que el carro móvil no solo sirve a los clientes de Claro, sino que permite que usuarios de otras compañías se conecten a su señal para realizar comunicaciones básicas de voz y datos, asegurando que nadie quede aislado en la zona de la catástrofe.

    Lee también:

    Más sobre:Incendios forestalesÑubleBiobíoRánquilQuillónLirquénClaro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    En La Moneda, pero no en cita con Boric: el estreno de facto de los ministros de Kast

    A la espera de Bassaletti y la opción de Cuellar para integrar a libertarios: Kast busca definir a su ministro de Seguridad

    Lo más leído

    1.
    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo
    Chile

    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile
    Negocios

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey
    El Deportivo

    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey

    “El fuego pasó a dos metros del complejo”: el dramático testimonio y cómo el incendio moviliza a clubes del Biobío y Ñuble

    Su esposa acusa maltrato de Unión Española: las polémicas que tienen a Emiliano Vecchio con un pie fuera de Santa Laura

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano
    Mundo

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”