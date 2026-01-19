Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

Ante la gravedad de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, Claro Chile confirmó hoy la ampliación de su plan de emergencia, sumando nuevas localidades a las medidas de conectividad gratuita para facilitar la comunicación entre los habitantes y los equipos de rescate.

La compañía confirmó a La Tercera que, además de las zonas ya cubiertas en la Región del Biobío -Penco, Tomé, Florida, Laja, Santa Juana y Nacimiento-, se han incorporado las comunas de Ránquil y Quillón, en la Región de Ñuble, debido al avance de la emergencia.

Conectividad liberada

Las medidas dispuestas por la operadora buscan asegurar que los usuarios puedan mantenerse comunicados sin importar su situación contractual.

Para los clientes con plan, por ejemplo, se ha liberado el tráfico de datos, beneficio que aplica incluso para aquellos que mantengan deuda pendiente.

Por otro lado, a los usuarios de prepago se les ha activado una bolsa de emergencia con 10 GB de navegación.

Según lo comunicado por la empresa, estas medidas de apoyo estarán vigentes hasta el próximo domingo 26 de enero.

Refuerzo de infraestructura en terreno

Para mitigar los cortes de servicio provocados por el fuego en la infraestructura fija, Claro desplegó un carro móvil de emergencia en el sector de Lirquén.

Esta unidad autónoma cuenta con tecnología 3G, 4G y respaldo satelital, diseñada para operar cuando las antenas tradicionales quedan fuera de servicio.

El equipo posee una autonomía energética de hasta 48 horas, lo que garantiza la continuidad operativa sin necesidad de recarga inmediata de combustible o electricidad.

Un punto clave de este despliegue es su capacidad para activar el Roaming Automático de Emergencia. Esto significa que el carro móvil no solo sirve a los clientes de Claro, sino que permite que usuarios de otras compañías se conecten a su señal para realizar comunicaciones básicas de voz y datos, asegurando que nadie quede aislado en la zona de la catástrofe.