Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregó el detalle de los establecimientos que se encuentran en funcionamiento en Penco, Tomé y otras comunas.
Ante la situación de emergencia que se mantiene en las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales, recientemente se informó sobre los albergues habilitados que se encuentran con servicio de alimentación Junaeb.
Los datos fueron puestos a disposición por parte de la propia Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas mediante redes sociales, donde se detallaron los establecimientos con este funcionamiento.
Desde el organismo también se reiteró el llamado a “seguir las instrucciones de las autoridades y equipos de emergencia, y a informarse por los canales oficiales”.
Albergues con alimentación Junaeb
Región de Ñuble
Ránquil
- Escuela Básica Ñipas (Manuel Matta 440)
Pinto
- Liceo Bicentenario Politécnico José Manuel Pinto Arias (Avda. Santa María 160)
Bulnes
- Liceo Bicentenario Santa Cruz de Laqui (Carlos Palacios 488)
Quillón
- Escuela Básica Amanda Chávez (18 de septiembre 899)
Trehuaco
- Liceo Bicentenario de Trehuaco (Calle Gonzalo Urrejola 870)
Región del Biobío
Penco
- Escuela Isla de Pascua (Heras 485)
- Liceo Pencopolitano (San Vicente 51)
- Escuela República de Italia (Roberto Ovalle 02)
Tomé
- Liceo Comercial de Tomé (Sargento Aldea 1050)
- Liceo Vicente Alberto Palacios Valdés (Mariano Egaña 1525)
