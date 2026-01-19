Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío. Foto referencial de archivo sitio web

Ante la situación de emergencia que se mantiene en las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales, recientemente se informó sobre los albergues habilitados que se encuentran con servicio de alimentación Junaeb.

Los datos fueron puestos a disposición por parte de la propia Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas mediante redes sociales, donde se detallaron los establecimientos con este funcionamiento.

Desde el organismo también se reiteró el llamado a “seguir las instrucciones de las autoridades y equipos de emergencia, y a informarse por los canales oficiales”.

Albergues con alimentación Junaeb

Región de Ñuble

Ránquil

Escuela Básica Ñipas (Manuel Matta 440)

Pinto

Liceo Bicentenario Politécnico José Manuel Pinto Arias (Avda. Santa María 160)

Bulnes

Liceo Bicentenario Santa Cruz de Laqui (Carlos Palacios 488)

Quillón

Escuela Básica Amanda Chávez (18 de septiembre 899)

Trehuaco

Liceo Bicentenario de Trehuaco (Calle Gonzalo Urrejola 870)

Región del Biobío

Penco

Escuela Isla de Pascua (Heras 485)

Liceo Pencopolitano (San Vicente 51)

Escuela República de Italia (Roberto Ovalle 02)

Tomé

Liceo Comercial de Tomé (Sargento Aldea 1050)

Liceo Vicente Alberto Palacios Valdés (Mariano Egaña 1525)