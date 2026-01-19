SUSCRÍBETE POR $1100
    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregó el detalle de los establecimientos que se encuentran en funcionamiento en Penco, Tomé y otras comunas.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío. Foto referencial de archivo sitio web

    Ante la situación de emergencia que se mantiene en las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales, recientemente se informó sobre los albergues habilitados que se encuentran con servicio de alimentación Junaeb.

    Los datos fueron puestos a disposición por parte de la propia Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas mediante redes sociales, donde se detallaron los establecimientos con este funcionamiento.

    Desde el organismo también se reiteró el llamado a “seguir las instrucciones de las autoridades y equipos de emergencia, y a informarse por los canales oficiales”.

    Albergues con alimentación Junaeb

    Región de Ñuble

    Ránquil

    • Escuela Básica Ñipas (Manuel Matta 440)

    Pinto

    • Liceo Bicentenario Politécnico José Manuel Pinto Arias (Avda. Santa María 160)

    Bulnes

    • Liceo Bicentenario Santa Cruz de Laqui (Carlos Palacios 488)

    Quillón

    • Escuela Básica Amanda Chávez (18 de septiembre 899)

    Trehuaco

    • Liceo Bicentenario de Trehuaco (Calle Gonzalo Urrejola 870)

    Región del Biobío

    Penco

    • Escuela Isla de Pascua (Heras 485)
    • Liceo Pencopolitano (San Vicente 51)
    • Escuela República de Italia (Roberto Ovalle 02)

    Tomé

    • Liceo Comercial de Tomé (Sargento Aldea 1050)
    • Liceo Vicente Alberto Palacios Valdés (Mariano Egaña 1525)
