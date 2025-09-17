Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias. Foto referencial

Las Fiestas Patrias están protagonizadas por la comida, donde un tradicional asado o las queridas empanadas reúnen a la familia en torno a la mesa.

Sin embargo, no todas las preparaciones dieciocheras son bien recibidas por el organismo de los miembros peludos del hogar, por lo que se debe tomar resguardos en su alimentación.

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias. Foto referencial.

Qué no pueden comer perros o gatos

Considerando las preparaciones típicas dieciocheras, cabe recordar cuáles son aquellos alimentos dañinos para las mascotas.

En esa línea, la médico veterinario Margarita Padilla detalló que perros y gatos no deben comer lo siguiente:

Cebolla, ajo y ciboulette por ser tóxicos y dañar los glóbulos rojos.

Carne asada muy condimentada porque puede irritar el estómago o causar gastritis.

Asado con huesos que pueden astillarse y provocar obstrucciones o perforaciones.

Embutidos como longanizas o choripanes, que por su alta cantidad de grasa, sal y aliño pueden producir gastritis, gastroenteritis e incluso pancreatitis.

Para preparar carne a la parrilla destinada a nuestra mascota, la profesional de Petvet.cl aconseja utilizar pavo, vacuno o pollo que no tenga huesos ni condimentos. Respecto a las verduras también se sugieren zapallo o zanahoria sin aliños.

En cuánto a los snacks, Padilla comentó que “en estas fechas siempre recomiendo premiarlos con algo especial pensado para ellos como huesos prensados, galletas, patés, todas formulaciones para animales”.

“Lo más importante es recordar que lo rico para nosotros no siempre es seguro para ellos, la mejor manera de incluirlos en las celebraciones es darles sus propios premios o un trozo pequeño de carne simple y cuidada y por supuesto pasar más tiempo con nosotros”, cerró la veterinaria.